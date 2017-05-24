Кузбассовцев просят помочь опознать тело женщины

Неизвестная погибла примерно осенью или в начале зимы 2016 года.

В Кузбассе сотрудники полиции просят помощи у местных жителей в установлении личности погибшей женщины. Тело неизвестной обнаружили в апреле 2017 года на поляне лесного массива в 70 метрах от 108-го километра автодороги «Кемерово-Яшкино-Тайга» Яшкинского района.

«Причина смерти, а также прижизненный облик женщины устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, смерть неизвестной наступила осенью или в начале зимы 2016 года. В момент обнаружения тела на ней была надета хлопчатобумажная розовая блузка, синие джинсы, нижнее бельё сине-белого цвета с полоской и красные носки с изображение оленя чёрного цвета.

При жизни женщина имела худощавое телосложение и рост примерно 155-160 см. Она носила длинные светлые волосы (не крашеные).

Всех, кому что-либо известно о личности данной женщины, просьба сообщить в ОМВД России по Яшкинскому району по телефонам: 8-(38455)-2-50-33 или 2-56-08.