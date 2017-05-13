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Кузбассовцев просят помочь в розыске преступника

Кузбассовцев просят помочь в розыске подозреваемого в преступлении

Сотрудникам МВД  необходима информация о его местонахождении.

В Кузбассе отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу разыскивает Максима Сергеевича Конева.

Кузбассовец 1990 года рождения совершил преступление, а его местоположение в настоящий момент неизвестно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузбассовцев просят помочь в розыске преступника

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Максиме Коневе, просят позвонить по телефону в Анжеро-Судженске +7 (38453) 6-46-45.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images, ГУ МВД России по Кемеровской области.

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