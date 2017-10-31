Кузбассовцев зовут познакомиться с маньяком

14 ноября в Музыкальном театре им. Боброва покажут венецианскую комедию «Привет, Маньяк». Это история о том, как на пике успеха семейной пары появляется некто третий. Он оказывается не только «автором» их успеха, но и невольным разоблачителем способов, которыми успех был достигнут.

Главную роль в спектакле исполнит известная российская актриса театра и кино, Народная артистка России Юлия Рутберг. Многие помнят актрису по работе в таких проектах как «Не родись красивой», «Участок», «Честное пионерское», «Чек» и другим. Её партнёром по сцене станет Заслуженный артист России Андрей Ильин («Каменская», «Адъютанты любви», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Казаки»). Роль маньяка исполнит Илья Бледный известный по ролям в «Аромат шиповника», «Мужчина во мне», «Виола Тарканова. В мире преступных страстей-3» и другим.

Спектакль рассказывает о семейной паре. Она – театральный драматург, он – режиссёр. Они приезжают в маленький европейский городок на популярный фестиваль, где муж получает награду «За лучшую режиссуру». Ночью, перед заключительным днём фестиваля, герои вспоминают свою жизнь. Оказывается, у женщины есть странный поклонник, маниакально преследующий её. Когда пара засыпает в номере гостиницы, там же оказывается и маньяк, у которого совсем некстати развязывается язык.

Спектакль длится около двух часов с антрактом. Стоимость билетов составляет от 900 до 2 400 рублей.