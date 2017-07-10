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Кузбассовцев зовут участвовать в первенстве по маунтинбайку

Кузбассовцев зовут участвовать в первенстве по маунтинбайку

В соревнованиях могут принять участие как мужчины, так и женщины.

В субботу, 15 июля, в Шерегеше состоится первенство Таштагольского района по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Мероприятие пройдёт в рамках программы развития летнего туризма. В текущем году подобное мероприятие на территории Кузбасса состоится впервые. В нём примут участие около 50 спортсменов. Перед началом гонки веломастер поможет спортсменам проверить техсостояние велосипеда, а также настроить его на гонку.

«У нас уже поступают заявки на гонку как от 50-летних так и от 20-летних атлетов. Мужчины и женщины. Маршрут построен так, что включает в себя как сложные, так и простые участки. Проходить он будет преимущественно по дороге, включающей в себя водные преграды. Однако, он подойдет и любителям и профессионалам», — сказал один из организаторов «Таежной гонки» Евгений Шабалин.

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Стоит отметить, что спортсмены проедут по тем местам, где обычно гиды проводят туристические экскурсии. Мероприятие начнётся в 10:00 на улице Свободная, 2а. Желающие поучаствовать в мероприятии могут оставить заявку по телефону: +7-913-336-5521. Более подробную информацию можно узнать в официальной группе «Таёжная гонка» в социальной сети «Вконтакте».

Все участники гонки просят выкладывать в Сеть фото с мероприятия с хэштегом #таежнаягонка. Каждый спортсмен получит сертификат от крупных спортивных магазинов.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: фото организаторов.

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