Кузбассовцу грозит два года тюрьмы за повторное управление авто в состоянии опьянения

Мужчина рассказал сотрудникам ГИБДД, что его укусила собака и он выпил спиртного для проведения общего обеззараживания организма.

35-летнего жителя Анжеро-Судженска будут судить за повторное управление авто в состоянии опьянения. Мужчину, который управлял автомобилем ГАЗ-330210, правоохранители остановили ещё в мае. От водителя исходил резкий запах алкоголя.

«Сотрудники полиции провели освидетельствование автолюбителя на состояние опьянения и выяснили, что уровень алкоголя в его организме превышает допустимую норму более чем в 6 раз», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчина пояснил представителям ГИБДД, что его укусила собака. После этого кузбассовец выпил спиртного «для проведения общего обеззараживания организма» и поехал в травмпункт.

Ранее, в декабре 2013 года, автомобилиста уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда суд лишил его прав на 3 года. Из-за повторного нарушения в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.