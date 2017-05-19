Кузбассовцу грозит срок в колонии за пьяную поездку на скутере

В Ленинске-Кузнецком будут судить 34-летнего мужчину за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Пьяного кузбассовца, который ехал на скутере без номеров, остановили сотрудники ГИБДД.

«Документы на транспортное средство, а также водительское удостоверение нарушитель предъявить не смог. Автоинспекторы установили его личность и выяснили, что он не имел права садиться за руль, поскольку в августе 2016 года был привлечен к уголовной ответственности за повторную пьяную езду», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как пояснил Сибдепо осведомлённый источник, до этого злоумышленник ездил пьяным на автомобиле. Тогда суд назначил наказание мужчине в виде 300 часов обязательных работ с лишением прав 2,5 года.

По словам нарушителя, он в очередной раз нарушил закон, чтобы съездить в магазин и купить спиртное. В итоге мужчина стал фигурантом очередного уголовного дела. Ему грозит до двух лет лишения свободы.