Кузбассовцу назначили 420 часов обязательных работ за угрозу убийством бригаде скорой помощи

Жителя Промышленновского района осудили за угрозу убийством бригаде скорой помощи. Напомним, что в марте 2017 года мужчина, будучи пьяным, упал на улице и сломал два пальца на руке. К нему приехали медики. После обработки ран врачи предложили кузбассовцу проехать в больницу. Однако, собираясь в дорогу, пациент поссорился с сыном и отказался покидать дом.

31-летний мужчина разозлился из-за конфликта с отцом и начал угрожать медицинским работникам, преградив путь к выходу одному из них. В этот момент напарница фельдшера смогла выбежать на улицу и позвать на подмогу водителя скорой.

«Когда они вместе вернулись в помещение, то попытались разговорами успокоить агрессивно настроенного мужчину и отвлечь его внимание от находившегося в комнате фельдшера. В ответ злоумышленник схватил нож и со словами «Я вас сейчас всех убью!» направился в сторону медицинских работников, которые уже собирались выйти на улицу», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Впоследствии злоумышленника задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.У него в доме правоохранители обнаружили и изъяли нож.

Суд, изучив собранные материалы, постановил признать фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания 420 часов обязательных работ.