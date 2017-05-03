Новости
Кузбасс
Кузбассовцу назначили 420 часов обязательных работ за угрозу убийством бригаде скорой помощи

Кузбассовцу назначили 420 часов обязательных работ за угрозу убийством бригаде скорой помощи

Мировой суд Промышленновского района вынес приговор 31-летнему местному жителю.

Жителя Промышленновского района осудили за угрозу убийством бригаде скорой помощи. Напомним, что в марте 2017 года мужчина, будучи пьяным, упал на улице и сломал два пальца на руке. К нему приехали медики. После обработки ран врачи предложили кузбассовцу проехать в больницу. Однако, собираясь в дорогу, пациент поссорился с сыном и отказался покидать дом.

31-летний мужчина разозлился из-за конфликта с отцом и начал угрожать медицинским работникам, преградив путь к выходу одному из них. В этот момент напарница фельдшера смогла выбежать на улицу и позвать на подмогу водителя скорой.

«Когда они вместе вернулись в помещение, то попытались разговорами успокоить агрессивно настроенного мужчину и отвлечь его внимание от находившегося в комнате фельдшера. В ответ злоумышленник схватил нож и со словами «Я вас сейчас всех убью!» направился в сторону медицинских работников, которые уже собирались выйти на улицу», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Впоследствии злоумышленника задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.У него в доме правоохранители обнаружили и изъяли нож.

Суд, изучив собранные материалы, постановил признать фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания 420 часов обязательных работ.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Спецпроекты

5 претензий к фестивалю Grelka Fest

Даём слово тем, кто против "Грелки" (оказывается, есть и такие)
Еда

5 бургеров на разные случаи жизни

Бургер, которым вы решили перекусить, может многое рассказать о вас
Тест

Какой мем подойдёт к вашей аватарке?

Узнайте, что думает о вас доктор Докинз
Фоторепортажи

Тёмная сторона весны в Кемерове

Фоторепортаж о чистоте и уюте в кемеровских дворах весной

Сегодня в Кемерове

Популярное