Кузбассовцы чаще всего ищут в Яндексе чугунные ванны, мебель и вузы

Аналитики Яндекс изучили поисковые запросы пользователей о 50 крупнейших городах России – от Москвы до Брянска. Аналитики изучили все запросы с названием выбранных городов с августа 2016 по август 2017 и выбрали примеры популярных слов и словосочетаний.

По сравнению с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском и другими большими городами, Кемерово ищут не так часто. За год в поисковике про город искали около 16 миллионов раз. Это на миллион запросов больше, чем запросы про Новокузнецк. Причем областной столицей чаще всего интересуются новокузнечане, жители Новосибирска, Барнаула, Красноярска и Томска. Повысили количество запросов о Кемерове и новости о «голом посвящении».

Сами же кемеровчане ищут эти же сибирские города, а также Москву и Санкт-Петербург. Также пользователи интересуются кемеровскими учебными заведениями, горящими турами, продажей авто и расписание автовокзала.

Жители Новокузнецка чаще всего ищут информацию не только об областной столице, но также о Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Пользователи из других городов интересуются Новокузнецком в связи с продукцией местных предприятия, в первую очередь чугунные ванны и мебель. Также интерес у пользователей вызывают школы, техникумы, суды, металлургический комбинат и трудоустройство.