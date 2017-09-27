Кузбассовцы хотят, чтобы в регионе установили тёплые остановки

Такой результат показал опрос онлайн-журнала о жизни в Кузбассе Сибдепо.

Жители Кемеровской области хотят греться в тёплых остановках. Такой результат показал опрос «Идеальная остановка в Кузбассе: какая она?», который онлайн-журнал Сибдепо запустил после негативных отзывов кемеровчан о новых остановочных павильонах.

Напомним, в августе и сентябре 2017 года в областной столице в рамках президентской программы «Безопасные и качественные дороги» стали устанавливать новые остановки. Оригинальные, яркие, минималистичные, но вызывающие у некоторых горожан негатив из-за незащищённости от непогоды.

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Поэтому Сибдепо решил выяснить, какие именно остановочные павильоны необходимы региону.

За два дня в опросе приняли участие более 900 человек. На выбор читателям мы предложили несколько разных критериев идеальной остановки, в том числе и шуточных. Всего – 12 вариантов.

По мнению читателей, прежде всего кузбасская остановка должна быть тёплой. За такой вариант проголосовали 68,14% опрошенных.

На втором месте – критерий «защищающая от погодных явлений». Свой голос за этот вариант ответа отдали 11,2% респондентов.

Также читатели считают, что остановочный павильон должен быть современным (8,1%) и полезным (5,4%). И уж только после всего этого – молодёжным (1,36%), комфортным (1,02%), стильным (0,34%) и вместительным (0,34%).

О том, что остановки должны соответствовать погодным условиям, также написала кемеровчанка в «Банке идей».

«Чтобы, ожидая автобус или трамвай на остановке, можно было переждать дождь или спрятаться от пронизывающего ледяного ветра. Чтобы глубина остановки была не менее двух метров, а со всех сторон от ветра закрывали сплошные стены», – отметила женщина.

Сейчас это предложение находится на рассмотрении в «Банке идей».