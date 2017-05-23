Кузбассовцы могут стать волонтёрами на «Универсиаде-2019» в Красноярске

Организаторы «Универсиады-2019» приглашают жителей Кузбасса стать волонтёрами мероприятия, которое пройдёт в Красноярске через два года. 21 мая 2017 года начался набор волонтёров.

Участники программы «Волонтёр-2019» в рамках мероприятия не только найдут новых друзей и повысят свою квалификацию, но улучшат своё резюме, которое поможет при устройстве на работу, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Организаторы XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске планируют привлечь к работам около пяти тысяч человек, в том числе из стран-участниц Универсиады. Более подробную информацию, а также анкету участника можно найти на официальном сайте мероприятия.