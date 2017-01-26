Кузбассовцы могут узнать количество гомосексуалистов в регионе с помощью гей-локатора

Сервис аренды жилья MyLinker запустил сайт «ГейЛокатор». С помощью него можно узнать, сколько гомосексуалистов проживает в российских городах.

Пользователю нужно только ввести название населённого пункта. Далее сервис проанализирует количество поисковых запросов «порно»и «гей-порно», определит численность города и покажет количество геев. Отмечается, что в расчёте используются данные за ноябрь 2016 года.

Отметим, что согласно информации с сайта, в Кемерове проживает 6 174 гомосексуалиста, а в Новокузнецке — 7 014.

Добавим, что чаще всего запросы «порно» и «гей-порно» делали в республике Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской и Магаданской областях, Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, Ненецком АО.