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Кузбассовцы начали получать благотворительный уголь

Кузбассовцы начали получать благотворительный уголь

Всего в 2017 году поддержку получат 13,8 тыс. семей.

В Кузбассе стартовала губернаторская акция по раздаче благотворительного угля нуждающимся жителям региона. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню шахтёра и проводится в области уже в 20-й раз.

В 2017 году уголь получат представители старшего поколения с пенсией не больше 150% прожиточного минимума. Также участниками акции стали малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми.

«Условием для получения угля стало отсутствие льгот на обеспечение топливом по федеральному или региональному законодательству либо других возможностей на приобретение топлива. Списки были сформированы в первом квартале и утверждены комиссионно», – сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего в 2017 году поддержку получат 13,8 тыс. семей. Угольные компании предоставят в качестве благотворительной помощи 55 тысяч тонн угля. В настоящее время топливо доставляют жителям Крапивинского и Прокопьевского районов.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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