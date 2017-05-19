Кузбассовцы начали получать благотворительный уголь

Всего в 2017 году поддержку получат 13,8 тыс. семей.

В Кузбассе стартовала губернаторская акция по раздаче благотворительного угля нуждающимся жителям региона. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню шахтёра и проводится в области уже в 20-й раз.

В 2017 году уголь получат представители старшего поколения с пенсией не больше 150% прожиточного минимума. Также участниками акции стали малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми.

«Условием для получения угля стало отсутствие льгот на обеспечение топливом по федеральному или региональному законодательству либо других возможностей на приобретение топлива. Списки были сформированы в первом квартале и утверждены комиссионно», – сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего в 2017 году поддержку получат 13,8 тыс. семей. Угольные компании предоставят в качестве благотворительной помощи 55 тысяч тонн угля. В настоящее время топливо доставляют жителям Крапивинского и Прокопьевского районов.