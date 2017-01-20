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Кузбассовцы направили 39 млрд рублей из средств маткапитала на покупку и строительство жилья

Кузбассовцы направили 39 млрд рублей из средств маткапитала на покупку и строительство жилья

За 10 лет в регионе сертификаты на материнский капитал получили 156,6 тыс. родителей.

За 10 лет кузбассовцы направили 39,3 млрд рублей из средств маткапитала на покупку и строительство жилья. За это время в регионе сертификаты на материнский капитал получили 156,6 тыс. родителей. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения Пенсионного фонда России.

За указанный период Кузбассе на образование детей потратили около 10,7 тысяч семей (288,8 млн руб.), более 5,7 тысяч – на содержание детей в дошкольных учреждениях (78,8 млн руб.).

Отмечается, что госпрограмма поддержки семей с детьми действует в России 10 лет, её действие продлили до конца 2018 года. Выплата за второго или последующего рождённого либо усыновленного ребёнка составляет 453 тысячи рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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