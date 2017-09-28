Кузбассовцы не готовы дружить с начальством ради выгоды

Сайт по поиску работы Зарплата.ру узнал у кузбассовцев, готовы ли они дружить с начальством. 50% опрошенных заявили, что дружат со своими коллегами и начальством, а вторая половина предпочитает держать дистанцию в отношениях с руководством. Ради выгоды дружить с начальством готовы только 5% респондентов.

44% процента опрошенных кузбассовцев заявили, что общаются с коллегами только на работе и на корпоративах. А 32% респондентов предпочитают поддерживать дружеские отношения со своим коллективом вне рабочее время. У 16% кузбассовцев, работавших в одной компании, есть общее хобби, а 9% респондентов вместе посещают спортзал.

В опросе также участвовали руководители кузбасских предприятий. Четверть из них заявили, что дружба начальства с подчинёнными благоприятно сказывается на рабочем процесса. А треть руководителей отметили, что такая дружба наигранна.

Опрос проводился на сайте Зарплата.ру с 15 по 18 сентября. В нём приняли участие 1170 жителей Кемеровской области.