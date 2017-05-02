Кузбассовцы несколько месяцев платили двойные счета за ЖКУ

По решению суда жителям многоэтажки сделали перерасчёт на 380 тысяч рублей.

В Прокопьевске жители одного из домов несколько месяцев получали по две квитанции за ЖКУ от двух разных управляющих компаний. Инцидент произошёл с обитателями многоэтажного дома №26 улицы 10 Микрорайон.

После многочисленных обращений в Государственную жилищную инспекцию специалисты ведомства провели внеплановую проверку, сообщает пресс-служба областной администрации.

Оказалось, что ещё в сентябре 2015 года жильцы дома поменяли управляющую компанию на ООО «Управдом». Данные об этом внесли в соответствующий реестр. Однако прежняя жилищная организация ООО «УК ЖЭК №16» продолжала незаконно предъявлять задолженность по оплате и выставлять счета.

Госжилинспекция выявила нарушения, по которым возбудили 4 административных дела. Компанию-нарушителя оштрафовали на 250 000 рублей, а жильцам дома провели перерасчёт на общую сумму 380 000 рублей.