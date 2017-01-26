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Кузбассовцы незаконно получили пособий по безработице и стипендий на 5,4 млн рублей

Кузбассовцы незаконно получили пособий по безработице и стипендий на 5,4 млн рублей

В 2016 году по таким фактам возбудили 55 уголовных дел.

В 2016 году в Кузбассе выявили более 1,3 тыс. фактов незаконного получения пособий по безработице, стипендий и досрочных пенсий на 5 млн 387 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба областной администрации, из этих денег в бюджет удалось возвратить более 4 млн 369 тысяч рублей.

Чаще всего безработные скрывают факт трудоустройства или сообщают в заведомо ложную дату своего трудоустройства. Сокрытие или искажение информации о трудоустройстве граждан, получающих пособие, является административным правонарушением.

Отмечается, что в прошлом году в правоохранительные органы было направлено 379 исковых заявлений о взыскании с граждан незаконно полученного пособия, возбуждено 55 уголовных дел. В настоящее время 109 заявлений находятся в стадии рассмотрения.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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