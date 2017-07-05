Кузбассовцы рассказали, на что отвлекаются в рабочее время

В опросе на сайте по поиску работы Зарплата.ру участвовали около тысячи человек.

Специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру провели опрос среди зарегистрированных на портале кузбассовцев и узнали, на что последние отвлекаются в рабочее время. В опросе участвовали около тысячи человек, все они могли выбрать сразу несколько вариантов ответов.

78% жителей Кемеровской области заявили, что часто делают короткие перерывы на работе. Каждый шестой респондент старается отвлекаться как можно чаще, а 6% опрошенных не делают этого вообще из-за большой нагрузки.

В течение рабочего дня 90% жителей Кузбасса в перерывах листают ленты в соцсетях. 55% респондентов часто отвлекаются на перекуры и чаепития. 54% участников опроса общаются с коллегами, некоторые предпочитают прогулки. Каждый шестой слушает музыку и смотрят видеоролики на YouTube. Каждый 12-й делает разминку.

Участники опроса отметили, что частые перерывы никак не сказываются на их работе. Все поставленные на день задачи они успевают выполнить. Каждый 12-й отметил, что иногда из-а перерывов всё-таки приходится задерживаться на работе.