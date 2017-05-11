Кузбассовцы считают бедными тех, чей доход меньше 14 тысяч рублей

Зарплата.ру опросил россиян и узнал, каких людей они считают бедными. В опросе также приняли участие 785 жителей Кемерова и Новокузнецка.

Так, 21% россиян заявил, что живут достойно. Они не испытывают финансовых трудностей при покупке еды, обновлении гардероба и приобретении бытовой техники. 32% респондентов отметили, что так же могут всё это себе позволить, однако на бытовую технику не всегда хватает средств. 39% опрошенных могут купить только еду, а на покупку новых вещей в гардероб у них нет денег. 8% жителей России сообщили, что им иногда не хватает средств даже на покупку еды.

Жители Кузбасса считают бедными тех, чей доход на одного члена семьи составляет менее 14 428 рублей. Жители других регионов (кроме Москвы и Московской области) считают, что бедность начинается за чертой 18 312 рублей на одного человека в семье. Для москвичей эта цифра составляет 23 787 рублей.