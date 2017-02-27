Кузбассовцы собирают подписи против абортов в России

Жители Кемеровской области в рамках Всероссийского марафона по сбору подписей за запрет абортов и поддержку государством беременных женщин и малообеспеченных семей с детьми начали подписывать соответствующую петицию. Неравнодушные к проблеме жители региона приходят в главный юргинский храм и там подписывают документ.

«Подписи мы собираем в обычном бумажном формате уже около недели. Люди приходят в церковную лавку, читают там брошюру, а потом ставят свою подпись, если согласны. Мы собрали уже достаточно много подписей, но точное количество пока сказать сложно», — рассказали Сибдепо в юргинском кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи.

В храме отметили, что подписать петицию можно только при личном визите в торговую лавку. На старте марафона в Москве петицию подписали звёзды российского шоубизнеса и известные телеведущие. Среди них оказались Григорий Лепс, Роман Жуков, Диана Гурцкая, Антон Макарский, а также Борис Корчевников и Аркадий Мамонтов.

Напомним, ранее подобная петиция появлялась в интернете в 2012 году. Тогда её подписали более 300 человек.