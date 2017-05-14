Кузбассовцы собрали достаточно крови для 3-летнего новокузнечанина, он пошёл на поправку

Марк Бочериков длительное время находился в реанимации с синдромом Гассера.

В южной столице Кузбасса местные жители собрали достаточное количество донорской крови для трёхлетнего мальчика Марка Бочерикова с синдромом Гассера. Юный житель Новокузнецка пошёл на поправку. В реанимационном отделении городской Детской клинической больницы №7 Сибдепо подтвердили, что ребёнок переведён в общую палату.

«Его состояние улучшилось, дальнейшее лечение он будет проходить в обычной палате», — рассказали онлайн-журналу в медицинском учреждении.

По словам отца ребёнка Сергея Бочерикова, после публикаций в СМИ о помощи многие горожане откликнулись. Он благодарен каждому, кто помог спасти его сына.

«Состояние Марка намного лучше. Показатели крови и других анализов тоже улучшились. На следующей неделе его должны выписать домой», — прокомментировал ситуацию Бочериков старший.

Напомним, в конце апреля 2017 года трёхлетний новокузнечанин попал в реанимационное отделение с синдромом Гассера. Тогда у ребёнка отказали почки, он находился в критическом состоянии и ему нужна была донорская кровь.