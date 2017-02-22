Кузбассовцы задолжали за электроэнергию более трёх миллиардов рублей

В Кузбассе наибольшая доля неплательщиков приходится на предприятия жилищно-коммунального сектора. Размер задолженностей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций составляет около 1,5 млрд рублей.

«Компания с каждым годом увеличивает объёмы претензионно-исковой работы. Только в 2016 году вдвое увеличилось количество претензий и исков до 2,6 тысяч, из которых удовлетворено 2,1 тысяча на общую сумму 1,4 млрд рублей. Эта работа продолжится и в этом году», – рассказал первый заместитель генерального директора ОАО «Кузбассэнергосбыт» Владимир Элер.

В настоящее время самый большой долг за электроэнергию имеет ленинск-кузнецкое предприятие ООО «Водоканал». Сумма долга составляет 94,2 миллиона рублей. Беловское ООО «Водоснабжение» задолжало «Кузбассэнергосбыту» 85,2 млн рублей, а междуреченское ПАО «Тепло» — 75,6 млн рублей. Киселёвское ООО «ГТП» и беловское ООО «Теплоэнергетик» имеют долги за электроэнергию на сумму в 62,7 млн рублей и 61,7 млн рублей соответственно.