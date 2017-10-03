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Кузбассу выделили почти 42 млн рублей на мониторинг здоровья школьников

Кузбассу выделили почти 42 млн рублей на мониторинг здоровья школьников

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кузбассу выделили 41 млн 986 тыс. рублей на внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья учащихся. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Субсидии распределили в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы. Кроме Кузбасса в число регионов, которые получили крупнейшие субсидии, вошли Краснодарский (33,8 млн руб.) и Алтайский края (28,4 млн руб.).

Предполагается, что средства направят на оснащение школ отечественным оборудованием для обследования здоровья обучающихся с ограниченными возможностями, а также развитие системы раннего выявления заболеваний и повышение квалификации специалистов и педагогов.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: sahapta-shcola.ucoz.ru.

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