Квартиру в Кузбассе можно купить всего на 61 зарплату

Кемеровская область вошла в топ-10 субъектов Российской Федерации, где быстрее всего можно накопить на вторичное жильё. По результатам исследования, основанного на данных о местных зарплатах и стоимости местных квартир в конце 2016 года, онлайн-издание Griffonо вычислило количество среднемесячных заработных плат для покупки квартиры 50 кв. м. в своём регионе.

Итак, чтобы приобрести 50-метровую «вторичку», кузбассовцу потребуется всего 61 среднемесячная зарплата, если не есть, не пить и вообще больше ни на что не тратиться. А москвичу, для сравнения, на квартиру такого же метража придётся откладывать 136 среднемесячных зарплат и питаться энергией Солнца.

«В абсолютных значениях дороже всего 1 м² жилой площади стоит в Москве, Санкт-Петербурге. На первичном рынке в тройку регионов с самыми дорогими квартирами также попал Камчатский край, на вторичном — Сахалинская область. Дешевле всего квадратный метр жилплощади на «первичке» в Калмыкии, Дагестане и Адыгее — от 29 до 33 тыс. рублей. На «вторичке» самые в России доступные квартиры в Орловской области, Ингушетии и Кемеровской области — от 32 до 35 тыс. рублей за 1 м²», — пишет Griffonо.

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Для справки, согласно данным Кемеровостата, с января по ноябрь 2016 года в среднем кузбассовцы получали по 29 110 рублей в месяц. По данным департамента экономической политики и развития Москвы, среднегородской уровень заработной платы жителей столицы в 2016 году превышал 55 тысяч рублей. К слову, это на 85% больше, чем аналогичный показатель в целом по России.

Что касается стоимости квартир, то, к примеру, в Кемерове 50-метровая двушка обойдётся в 2-2,5 миллиона, а в Москве — от 5-7 миллионов и до бесконечности.