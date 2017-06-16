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Лайкозависимость обернулась для 15-летних руферов из Новокузнецка встречей с полицией

С подростками провели профилактическую беседу.

Зависимость от лайков обернулась для школьников из южной столицы Кузбасса встречей с полицией.

Как сообщили Сибдепо в пресс-службе областного ГУ МВД, 15-летние парни хотели стать популярными в Интернете. Достигнуть своей цели они решили путём руфинга: ребята забирались на высотки и мачты связи и снимали там видео.

«Первый ролик, опубликованный школьниками, увидели инспекторы ПДН, — рассказали изданию в пресс-службе регионального ведомства. – Специалисты установили личности руферов и пригласили их в отдел полиции вместе с родителями. С подростками и их родственниками провели профилактическую беседу».

В пресс-службе отметили, что если парни продолжат искать славу в Интернете с помощью руфинга, то их родителей привлекут к административной ответственности.

Сюжет о подростках смотрите с 4:34:

В полиции добавили, что сообщить о случаях, когда дети попадают в опасность можно, позвонив со стационарного или мобильного телефона на номер 123.

Кроме того, на официальном сайте ГУ МВД России по Кемеровской области в разделе «Безопасное лето-2017» опубликованы номера, позвонив по которым очевидцы могут рассказать о происшествиях с детьми во время летних каникул.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: https://www.youtube.com/ (ОперТВ).
Фото: https://www.youtube.com/ (ОперТВ); http://opertv.ru/.

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