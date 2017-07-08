Спорт
Кузбасс

Легендарный игрок ХК «Металлург» впал в кому

Болельщики новокузнецкого клуба собирают деньги на лечение ветерана спорта.

В паблике Кузня-Клуб Болельщиков ХК Металлург Новокузнецк в социальной сети «Вконтакте» опубликовано объявление о тяжёлой болезни одного из легендарных игроков клуба 70-80-х годов. В беде оказался Сергей Лантратов известный новокузнецким фанатам под прозвищем «Бригадир».

«Друзья. В 29-й горбольнице оказался наш легендарный хоккеист — Сергей Лантратов. Проведена операция. Сейчас он в искусственной коме. Нужна финансовая помощь. Ухаживает за «Бригадиром» его сын — Владислав. Не останемся в стороне» — призывают авторы объявления.

Фрвард Сергей Лантратов, выступая за «Металлург», забросил 413 шайб в чемпионатах СССР. Также он собрал внушительную коллекцию личных титулов на международной арене среди юниоров:

  • Чемпион первенства Европы 1975 года среди юниоров
  • ЧЕмпионнеофициального молодёжного чемпионата мира 1975 и 1976 годов
  • Серебряный призёр первенства Европы 1974 года среди юниоров

Реквизиты для перечисления средств на лечение Сергея Лантратова:
ФИО Владислав Сергеевич Л.
Номер счета: 40817810426000676902
Банк получателя: Сбербанк Росcии
БИК: 043207612
Корр.счет: 30101810200000000612
ИНН 7707083893
КПП 420502002

Номер карты: 4276 2600 1646 6095

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: VK/Кузня-Клуб Болельщиков ХК Металлург Новокузнецк

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь
Ретро

Школьные выпускные в Кузбассе: тогда и сейчас

Химическая завивка, малиновые пиджаки и бантики против Басты, ресторанов и платьев за 25 тысяч
Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?
Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер

Сегодня в Кемерове

Популярное