Легендарный игрок ХК «Металлург» впал в кому

В паблике Кузня-Клуб Болельщиков ХК Металлург Новокузнецк в социальной сети «Вконтакте» опубликовано объявление о тяжёлой болезни одного из легендарных игроков клуба 70-80-х годов. В беде оказался Сергей Лантратов известный новокузнецким фанатам под прозвищем «Бригадир».

«Друзья. В 29-й горбольнице оказался наш легендарный хоккеист — Сергей Лантратов. Проведена операция. Сейчас он в искусственной коме. Нужна финансовая помощь. Ухаживает за «Бригадиром» его сын — Владислав. Не останемся в стороне» — призывают авторы объявления.

Фрвард Сергей Лантратов, выступая за «Металлург», забросил 413 шайб в чемпионатах СССР. Также он собрал внушительную коллекцию личных титулов на международной арене среди юниоров:

Чемпион первенства Европы 1975 года среди юниоров

ЧЕмпионнеофициального молодёжного чемпионата мира 1975 и 1976 годов

Серебряный призёр первенства Европы 1974 года среди юниоров

Реквизиты для перечисления средств на лечение Сергея Лантратова:

ФИО Владислав Сергеевич Л.

Номер счета: 40817810426000676902

Банк получателя: Сбербанк Росcии

БИК: 043207612

Корр.счет: 30101810200000000612

ИНН 7707083893

КПП 420502002

Номер карты: 4276 2600 1646 6095