Летающие автомобили начали продавать в Голландии

В Голландии компания PAL-V начала принимать заявки на серийный летающий автомобиль Liberty, поставку которого планируют начать в конце 2018 года. Всем, кто захочет приобрести летающий автомобиль, придётся сначала получить лицензию пилота, затем пройти специальные курсы от компании-производителя. Оплата курса включена в стоимость машины.

Компания намеревается начать продажи с 90 экземпляров Liberty Pioneer Edition, который оценивается в 500 тысяч евро. После этого компания откроет продажи модификаций Liberty Sport. Цена этого автомобиля составит 300 тысяч евро, сообщают «АвтоВести» со ссылкой на зарубежные СМИ.

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Кабина автомобиля рассчитана на два человека, а под капотом установлено два двигателя Rotax, один из них используется для движения по земле. При стандартном управлении автомобилем по трассе, его лопасти сложены и находятся в задней части машины, а для подготовки их к полёту понадобится всего 5-10 минут. Процесс установки винта частично автоматизирован.

Для того чтобы автомобиль поднялся в воздух, владельцу придётся выбрать ровную открытую площадку примерно 200 на 200 метров. Желательно взлёт производить на аэродромах и лётных полях. Транспорт может подняться на высоту 3,5 тысяч метров, а максимальная скорость может достигать 180 километров в час. Без посадки машина может пролететь 500 километров.