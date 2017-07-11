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Льготные автокредиты в России будут выдавать по новым правилам

Льготные автокредиты в России будут выдавать по новым правилам

Правительство нашей страны внесло изменения в порядок предоставления льготных автокредитов.

В России изменились правила предоставления субсидий на реализацию программ по льготному автокредитованию Соответствующий документ опубликовали сегодня, 11 июля 2017 года. Согласно новым правкам, некоторые категории россиян получат от государства 10% скидку при покупке нового автомобиля в кредит.

В группу льготников попадают в том числе те жители России, что покупает автомобиль впервые или имеет двух и более детей. По предварительным прогнозам, в рамках программы планируют продать более 58 тысяч автомобилей, сообщает РИА Новости. Новые правила льготного автокредитования вступили в силу с 1 июля 2017 года.

Скидку в 12,5% от стоимости нового транспорта по договорам лизинга смогут получить представители сельскохозяйственной отросли и субъекты малого и среднего предпринимательства.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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