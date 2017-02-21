Логотип к 100-летию Кемерова утвердили

В областном центре подвели итоги конкурса на разработку эмблемы к юбилею города.

В Кемерове подвели итоги конкурса на разработку логотипа к юбилею города. Всего на суд жюри было представлено 115 работ, которые прислали не только кузбассовцы, но и дизайнеры из Томска и Москвы.

В итоге победителем признали работу творческого коллектива кемеровской школы №58. Лучшую эмблему создали ученица 7 «Б» класса Татьяна Лопатина вместе с учителем изобразительного искусства Николаем Старченковым.

Логотип, на котором изображены сосна как символ Соснового бора, Михайло Волков и сердце в знак любви к городу, используют в оформлении улиц Кемерова и сувенирной продукции в 2018 году.

В пресс-службе администрации областного центра Сибдепо рассказали, что победители конкурса получат денежные премии. Согласно постановлению мэрии, школьнице и учителю выдадут диплом и по 17 241 рублю.

Ранее Сибдепо сообщал, что к юбилею Кемерова выпустят памятные монеты. Их сделают из серебра.