Ловцу покемонов Соколовскому смягчили приговор

Блогера приговорили к двум годам и трём месяцам лишения свободы условно.

Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию на приговор ловцу покемонов Руслану Соколовскому. Срок сократили с трёх с половиной лет условно до двух лет и трёх месяцев.

«Приговор Верх-Исетского районного суда изменить, исключить ст 138.1 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Назначить наказание в виде лишения свободы сроком два года три месяца условно», — цитирует ТАСС судью.

Соколовский планирует дальше обжаловать вынесенные решения «вплоть до ЕСПЧ до полного оправдания».

Напомним, ранее Руслан Соколовский разместил в Сети видео процесса ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Впоследствии блогера признали виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти.