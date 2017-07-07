Новости
Россия и Мир
Ловцу покемонов Соколовскому смягчили приговор

Ловцу покемонов Соколовскому смягчили приговор

Блогера приговорили к двум годам и трём месяцам лишения свободы условно.

Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию на приговор ловцу покемонов Руслану Соколовскому. Срок сократили с трёх с половиной лет условно до двух лет и трёх месяцев.

«Приговор Верх-Исетского районного суда изменить, исключить ст 138.1 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Назначить наказание в виде лишения свободы сроком два года три месяца условно», — цитирует ТАСС судью.

Соколовский планирует дальше обжаловать вынесенные решения «вплоть до ЕСПЧ до полного оправдания».

Напомним, ранее Руслан Соколовский разместил в Сети видео процесса ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Впоследствии блогера признали виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Ретро

Школьные выпускные в Кузбассе: тогда и сейчас

Химическая завивка, малиновые пиджаки и бантики против Басты, ресторанов и платьев за 25 тысяч
Кинопрокат

«Человек-паук: возвращение домой» — рецензия на фильм

Насколько перспективен самый молодой Человек-паук в истории?
Чтиво

Кулинарное шоу: как кузбассовцам продают обычную посуду за сотни тысяч рублей

Корреспонденты Сибдепо побывали на легендарном шоу и не купили посуду
Автодепо

Слоупок или гуру ПДД: тест на знание новых правил перевозки детей

Проверь, как ты знаешь обновлённые правила перевозки детей

Сегодня в Кемерове

Популярное