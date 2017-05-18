Лёву из «Би-2» задержали на матче «Спартак» — «Терек» за наркотики

В столице России на стадионе «Открытие Арена» сотрудники правоохранительных органов за наркотики задержали известного рок-музыканта. У вокалиста группы «Би-2» Егора Бортникова (Лёва) нашли марихуану, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На стадионе в это время проходил матч между командами «Спартак» и «Терек». В пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству подтвердили, что с запрещённым веществом на стадионе поймали одного человека, но имя его не уточнили. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Директор популярной рок-группы «Би-2» Руслан Волков отказался комментировать данный инцидент. Он заявил журналистам, что сейчас музыканты находятся в отпуске и он не несёт ответственности за их действия.