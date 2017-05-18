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Лёву из «Би-2» задержали на матче «Спартак» - «Терек» за наркотики

Лёву из «Би-2» задержали на матче «Спартак» — «Терек» за наркотики

Рок-музыкант пронёс на стадион «Открытие Арена» марихуану.

В столице России на стадионе «Открытие Арена» сотрудники правоохранительных органов за наркотики задержали известного рок-музыканта. У вокалиста группы «Би-2» Егора Бортникова (Лёва) нашли марихуану, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На стадионе в это время проходил матч между командами «Спартак» и «Терек». В пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству подтвердили, что с запрещённым веществом на стадионе поймали одного человека, но имя его не уточнили. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Директор популярной рок-группы «Би-2» Руслан Волков отказался комментировать данный инцидент. Он заявил журналистам, что сейчас музыканты находятся в отпуске и он не несёт ответственности за их действия.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / Би-2.
Фото: https://www.instagram.com / levab2.

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