Любители экстрима собирают средства на строительство сноуборд-парка в Шерегеше

С инициативой выступили члены спортивной команды BIGFAMILY из Новосибирска. Свою идею новосибирцы выложили на краудфандинговой платформе planeta.ru.

«Мы хотим построить сноуборд-парк который будет функционировать в Шерегеше на протяжении трёх месяцев: январь-февраль-март. Парк, где будет много фигур для обучения и фанового катания, для новичков и продвинутых райдеров. Спот с постоянным обслуживанием с помощью спецтехники и команды профессиональных шейперов. Ежегодно растет уровень катающихся и прогрессирующих райдеров, и наличие правильно построенного сноуборд-парка просто НЕОБХОДИМО для Шерегеша», — говорится в сообщении, размещенном на сайте.

Авторы посчитали, что для реализации идеи им необходимо 750 000 рублей. Эти средства будут потрачены на аренду ратрака и оплату дизельного топлива; зарплату шейперам и организационные расходы; шейптулы и оборудование для строительства парка; реставрацию и обновление существующих джиббовых фигур.

«Шерегеш — очень привлекательное место для катающихся, и поток туристов там огромный. И то, что в нем нет нормально построенного парка, это большая проблема. Все локально, стихийно и не на бесплатной основе. Сейчас сноубордисты должны все делать сами, и из-за неправильно построенных трамплинов можно серьезно травмироваться. По сути, такая самодеятельность наказуема своим здоровьем. У нас есть договоренность о строительстве, получено необходимое разрешение на склоне. Чтобы собрать миллион рублей, нам надо всего лишь, чтобы тысяча человек скинулись по одной тысяче рублей!», — рассказала Сибдепо автор размещенного проекта Наталья Левон.

На сегодняшний день собрано 43 776 руб. До окончания проекта осталось 84 дня.

Команда спортсменов BIGFAMILY известна в Шерегеше своими неординарными проектами и мероприятиями.