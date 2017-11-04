Любительский ролик поднял цену на старую Honda Accord в 40 раз

Автомобиль 1996 года выпуска был выставлен на продажу на сайте eBay.

Любительский ролик молодой пары о своём Honda Accord 1996 года выпуска поднял стоимость авто в 40 раз. Об этом сообщает «Российская газета».

Главная героиня ролика и есть хозяйка автомобиля. Видео снял её жених. Пара призналась, что продаёт машину, чтобы выручить деньги на предстоящую свадьбу.

Начальная стоимость 20-летний Honda Accord была 499 долларов, а после выхода любительского ролика она возросла до 20,6 тысяч долларов.