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Любительский ролик поднял цену на старую Honda Accord в 40 раз

Любительский ролик поднял цену на старую Honda Accord в 40 раз

Автомобиль 1996 года выпуска был выставлен на продажу на сайте eBay.

Любительский ролик молодой пары о своём Honda Accord 1996 года выпуска поднял стоимость авто в 40 раз. Об этом сообщает «Российская газета».

Главная героиня ролика и есть хозяйка автомобиля. Видео снял её жених. Пара призналась, что продаёт машину, чтобы выручить деньги на предстоящую свадьбу.

Начальная стоимость 20-летний Honda Accord была 499 долларов, а после выхода любительского ролика она возросла до 20,6 тысяч долларов.

Текст: Карина Миллер.
Видео: youtube.com / FulariousTV.
Фото: youtube.com / FulariousTV.

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