«Лыжню!»: как в Кемерове прошла массовая лыжная гонка

За ходом соревнований наблюдал наш фотокорреспондент Никита Анульев.

19 февраля в Сосновом бору прошла массовая лыжная гонка. На месте проведения спортивного мероприятия работали губернаторская чайная, полевая кухня и бесплатный прокат лыжного инвентаря. Победители соревнований получили медали и дипломы Министерства спорта РФ.

«С 11 по 19 февраля в 32 территориях Кемеровской области прошла массовая лыжная гонка. За период проведения спортивного мероприятия в нём приняли участие более 16 тысяч человек. В Кемерове центральный старт состоялся 19 февраля в Сосновом бору, в котором приняли участие около полутора тысяч человек», – рассказал Сибдепо директор областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва и главный судья соревнований центрального старта Дмитрий Бушмакин.

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В забеге почетных гостей на дистанции в один километр в Кемерове среди мужчин победил Дмитрий Ткаченко. Среди женщин в этой категории лучшей стала Нелли Гуляева.

В забеге спортсменов-любителей на дистанции в пять километров среди девушек 1999 года рождения и моложе победила Александра Левкович. Среди юношей в этой категории лучшим стал Кирилл Дроздов.

На дистанции в 10 километров среди женщин 1998 года и старше победила Анастасия Митяева. Среди мужчин в этой категории лидером стал Кирилл Ягупа.

Самыми юными участником забега стали пятилетний Дамир Баширов и Екатерина Деменева, которой сейчас один год и семь месяцев. Самым опытным участником стал 79-летний кемеровчанин Альберт Людижинский, а среди женщин – 76-летняя Валентина Кудрявцева. В номинации «Самая спортивная семья» победила семья Артамоновых из пяти человек.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Никита Анульев/Сибдепо.

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