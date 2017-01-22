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Мадонна нецензурно высказалась о Трампе в прямом эфире CNN

Сотрудники телеканала прервали трансляцию и извинились перед зрителями.

В прямом эфире телеканала CNN показали певицу Мадонну, которая выступила с речью на марше женщин в Вашингтоне. Во время своего монолога певица позволила нецензурно высказаться в адрес президента США Дональда Трампа. Из-за её выражений руководство телеканала прекратило вещание, а телеведущая извинилась перед зрителями, отметив, что заранее никто не знал, о чём будет говорить певица, сообщат Life.ru.

Поп-дива назвала церемонию инаугурации Трампа ужасающими моментом. По её словам, субботние марши, это лишь начало революции, направленной на борьбу за свободу и равенство.

Не смотря на то, что CNN прервал трансляцию, по кабельному телевидению показали выступление Мадонны полностью.

Напомним, парад в честь инаугурации Дональда Трампа длился более четырёх часов, а главным мемом церемонии стало лицо экс-первой леди страны Мишель Трамп.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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