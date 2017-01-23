Мадонна объяснила, зачем нецензурно высказалась в адрес Трампа

Американская певица Мадонна заявила, что резкие высказывания в адрес нового президента США Дональда Трампа были вырваны из контекста. По её словам, она использовала метафору и продемонстрировала её с позиции надежды и гнева.

«Я хочу пояснить некоторые очень важные вещи. Я не жестокий человек, я не пропагандирую насилие, и важно, чтобы люди слышали и воспринимали мою речь целиком, а не по одной фразе, грубо вырванной из контекста. Я использовала метафору и представила два взгляда: один – исполненный надежды, другой – гнева и возмущения, которые я лично испытываю. Однако я понимаю, что действия, совершенные в гневе, ничему не помогут. И единственный способ что-то изменить к лучшему – делать это с любовью», – написала поп-дива в своем Instagram.

Напомним, в субботу, 21 января, Мадонна выступила с речью на женском митинге в Вашингтоне, где нецензурными словами выразилась в адрес нового президента США Дональда Трампа.