Максим Батырев расскажет кузбассовцам, как создать идеальную бизнес-команду

26 октября в концертном зале Кемеровского государственного университета пройдёт мастер-класс «Команда №1» Максима Батырева. Бизнес-тренер расскажет, как искать новых сотрудников и вдохновлять команду в условиях ограниченного бюджета, как добиться повышения результативности и что делать со штрафами в организации. Также спикер поднимет тему корпоративной культуры и её влияния на организацию. Максим Батырев не будет загружать аудиторию теорией — он поделится конкретными технологиями и инструментами работы.

Программа мастер-класса рассчитана на руководителей, HR-директоров, собственников компаний и тех, кто только планирует занять руководящую должность. Однако, как отмечают организаторы, мастер-класс будет интересен и другим сотрудникам компаний.

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Максим Батырев – один из лучших экспертов по продажам, бизнес-консультант, автор бизнес-бестселлера «45 татуировок менеджера». За 13 лет он прошел путь от рядового сотрудника до члена совета директоров компании «Что делать консалт» (программа «Консультант плюс»). Максим поставил несколько рекордов продаж, был назван лучшим коммерческим директором 2012 года и вошел в рейтинг лучших управленцев России.

Зарегистрироваться на мастер-класс можно на сайте.