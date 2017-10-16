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Малый бизнес получит привилегии за каждого приглашенного в Бинбанк партнера

Малый бизнес получит привилегии за каждого приглашенного в Бинбанк партнера

Акция продлится до конца февраля 2018 года.

Бинбанк подарит представителям малого и среднего бизнеса три месяца расчетно-кассового обслуживания за каждого партнера, приглашенного в банк.

Бесплатное обслуживание по бизнес-пакету РКО будет предоставлено в месяц, следующий за месяцем открытия счета партнеру. Такая возможность доступна клиентам в рамках акции «Счет партнеру».

Аналогичные привилегии по РКО получит и партнер, открывший расчетный счет по приглашению клиента Бинбанка. Кроме того, клиенты Бинбанка, участвующие в акции, получат бесплатный выпуск и годовое обслуживание корпоративной карты, которая позволяет оплачивать представительские, командировочные и хозяйственные расходы.

Каждый клиент может пригласить на обслуживание в банк не более трех партнеров, которые после открытия расчетного счета в Бинбанке также могут поучаствовать в акции. Акция продлится с 16 октября 2017 г. по 28 февраля 2018 г.

Текст: Карина Миллер.
Фото: Google Images.

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