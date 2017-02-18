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Машина с красноярскими спортсменками перевернулась по дороге в Шерегеш

Машина с красноярскими спортсменками перевернулась по дороге в Шерегеш

Девушкам помогли вежливые люди.

17 февраля спортсменки из Красноярска по дороге в Шерегеш из-за плохих метеоусловий попали в ДТП, в результате которого автомобиль с девушками занесло и он опрокинулся на крышу.

Авария произошла на достаточно оживлённой трассе в районе Новокузнецка, поэтому спортсменкам тут же пришли на помощь крепкие ребята. Вежливые люди в хаки перевернули машину на колёса, за которой приехал эвакуатор.

По счастливому стечению обстоятельств в результате ДТП никто не пострадал, девушки отделались испугом.

Видео о том, как проходила «спасательная операция» записал и выложил на Youtube очевидец происшествия Роман Витязь.

Текст: Роман Янченко.
Видео: Роман Витязь
Фото: Никита Анульев/Сибдепо.

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