Машина с красноярскими спортсменками перевернулась по дороге в Шерегеш

17 февраля спортсменки из Красноярска по дороге в Шерегеш из-за плохих метеоусловий попали в ДТП, в результате которого автомобиль с девушками занесло и он опрокинулся на крышу.

Авария произошла на достаточно оживлённой трассе в районе Новокузнецка, поэтому спортсменкам тут же пришли на помощь крепкие ребята. Вежливые люди в хаки перевернули машину на колёса, за которой приехал эвакуатор.

По счастливому стечению обстоятельств в результате ДТП никто не пострадал, девушки отделались испугом.

Видео о том, как проходила «спасательная операция» записал и выложил на Youtube очевидец происшествия Роман Витязь.