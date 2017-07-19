МЧС: 20 июля в Кузбассе ожидаются ливни, грозы и град

Областное чрезвычайное ведомство просит жителей региона быть осторожнее во время непогоды.

20 июля в Кузбассе будут ливни, грозы, град и ветер с порывами до 16 метров в секунду. Региональное ГУ МЧС призывает жителей области к осторожности во время непогоды.

«Во время грозы, града и при усилении ветра не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. По возможности, укройтесь от непогоды в помещении», — советуют в пресс-службе областного чрезвычайного ведомства.

Водителям рекомендуют быть особо внимательными. В случае ухудшения видимости автомобилистам советуют остановиться и переждать непогоду.