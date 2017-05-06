МЧС напоминает кузбассовцам о запрете разводить костры до 15 июня 2017 года

Сотрудники МЧС России по Кемеровской области обратились к кузбассовцам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить костры. По статистике, все пожары в населённых пунктах и на дачах происходят по вине местного населения.

«Не организовывайте праздничные посиделки под кронами деревьев, на сухой траве или вблизи надворных и жилых построек. На территории области действует особый противопожарный режим, который действует во всех регионах Сибири, а также на территориях Урала и Дальнего Востока. Он предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, проведение всякого вида работ с применением открытого огня», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Данные правила нужно соблюдать в том числе на зонах отдыха и в прибрежных зонах. После проведения пикника необходимо убедиться в том, что костёр полностью потушен.