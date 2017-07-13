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МЧС предупреждает кузбассовцев о приближающейся непогоде

МЧС предупреждает кузбассовцев о приближающейся непогоде

Завтра в регионе пройдут дожди и грозы, также возможен град.

14 июля в Кузбасс придёт непогода: синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 метров в секунду, дожди и грозы, также возможен град.

В связи с этим региональное ГУ МЧС обращается к жителям региона с просьбой быть осторожнее. Не нужно пережидать непогоду у недостроенных зданий, опор ЛЭП, одиноко стоящих деревьев.

«Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери», — советуют в областном чрезвычайном ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют оставлять машины в гаражах и на закрытых стоянках.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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