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Кузбасс

МЧС предупреждает кузбассовцев о сохранении морозной погоды в регионе

Ночью в области может похолодать до -36°С.

МЧС предупреждает жителей Кузбасса о сохранении холодной погоды в регионе. В ночь на воскресенье температура в области составит от -25 до -30°С, местами до -36°С. Днём в отдельных районах ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду.

«Водители, особенно начинающие, по возможности, откажитесь от передвижения на личном автотранспорте на дальние расстояния. В случае выезда заблаговременно проверьте исправность транспортного средства, возьмите с собой тёплые вещи, горячее питье, проверьте зарядку батареи мобильного телефона», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Также населению рекомендуют принять все меры по избежанию переохлаждения и обморожения. Еще жителям региона советуют ограничить время пребывания на улице.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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