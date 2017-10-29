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МЧС предупреждает кузбассовцев об ухудшении видимости на дороге и гололёде

МЧС предупреждает кузбассовцев об ухудшении видимости на дороге и гололёде

29 октября в отдельных районах области ожидается мокрый снег и сильный ветер.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Кемеровской области просят кузбассовцев быть внимательными на дороге. 29 октября в отдельных районах Кузбасса ожидается мокрый снег, сильный вечер (порывы до 20 м/с) и гололёд.

«Водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. В связи с погодными условиями, своевременно побеспокойтесь о замене летней резины на зимнюю», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники МЧС обращаются к пешеходам с просьбой не забывать о собственной безопасности. В тёмное время суток на верхней одежде должны быть светоотражающие элементы. Проезжую часть следует пересекать строго по зебре, предварительно убедившись, что водители вас заметили и уступают дорогу.

При ухудшении погоды также рекомендуется взять под особый контроль детей и пожилых людей, а также инвалидов. По возможности парковать автомобили нужно в гаражах или на закрытых стоянках.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.publicdomainpictures.net

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