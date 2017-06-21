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МЧС предупреждает жителей Кузбасса об ухудшении погоды

МЧС предупреждает жителей Кузбасса об ухудшении погоды

22 июня в регионе ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра до 21 метра в секунду.

22 июня в Кузбассе при жаре будут дожди, грозы, град, ветер усилится до 21 метра в секунду. Такой прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В связи с этим областное ГУ МЧС призывает жителей региона к осторожности.

«Планируя свой отдых у воды, помните, что купание, а тем более ныряние, на несанкционированных пляжах и других водоемах несет прямую угрозу вашему здоровью, а зачастую и жизни», — сообщили в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

Кузбассовцев просят внимательнее следить за детьми, быть аккуратнее во время передвижения за рулём авто, не пережидать непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев и опор ЛЭП.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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