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МЧС предупреждает жителей Кузбасса об усилении ветра

МЧС предупреждает жителей Кузбасса об усилении ветра

Также по области ожидаются дожди и мокрый снег.

В воскресенье, 22 октября, в Кузбассе по прогнозу Кемеровского Гидрометцентра ожидаются дожди, ночью с мокрым снегом. Также синоптики сообщили, что возможно усиление ветра до 20 м/с. Об этом рассказали в пресс-слубжбе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

«При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности. Не пережидайте непогоду у деревьев и опор линий электропередач. Обратите внимание на надежность крепления съемных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра», — рекомендуют спасатели.

В ведомстве призывают к особой внимательности автомобилистов и пешеходов. Водителям стоит избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

МЧС региона настоятельно рекомендует строго следить за пожарной безопасностью дома. Не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы.

Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

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