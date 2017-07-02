МЧС просит кузбассовцев соблюдать меры предосторожности во время грозы

Сотрудники МЧС совместно с синоптиками предупреждают жителей региона о том, что днём в воскресенье, 2 июля, в большинстве районов Кемеровской области пройдут ливневые дожди и грозы. Также сообщается, что местами пройдёт град и поднимется сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду.

«При граде, грозе и усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. По возможности, укройтесь от непогоды в помещении, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках», — говорится на сайте ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Также спасатели напоминают кузбассовцам, что во время непогоды необходимо закрывать все окна в помещении и балконные двери. Все электроприборы рекомендуется отключать от сети, чтобы избежать их поломки во время грозы.