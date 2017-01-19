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МЧС: в Горной Шории гостиницам не грозит обрушение лавин

Глава регионального чрезвычайного ведомства Александр Мамонтов рассказал, что в принципе на всех контролируемых участках в области опасность лавин сейчас не выше обычного.

На территории Горной Шории гостиницам не грозит обрушение лавин. Начальник областного ГУ МЧС Александр Мамонтов сказал об этом при ответе на вопрос о том, может ли в Кузбассе повториться такая же ситуация, как в Италии. Напомним, там отель накрыло снежной лавиной.

«Гостиницы у нас стоят на приспособленных склонах, там, где работают ратраки, — сообщил журналистам на пресс-конференции Александр Мамонтов. — Лавинной опасности здесь нет».

Глава ведомства рассказал, что всего в регионе 15 лавиноопасных участков. Находятся они в Междуреченске, а также в Таштагольском и Новокузнецком районах. Сейчас на контролируемых участках лавинная опасность «не выше обычного».

Еще Александр Мамонтов добавил, что принудительного спуска лавин в этом году не было из-за отсутствия необходимости.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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