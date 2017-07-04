МЧС: в Кузбассе пройдут ливни, грозы и град

Ведомство просит жителей региона быть осторожнее во время непогоды.

5 июля в Кузбасс придёт непогода. Согласно прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются ливни, грозы, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду.

«При граде, грозе и усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. По возможности, укройтесь от непогоды в помещении. Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан», — рекомендуют в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Региональное чрезвычайное ведомство советует быть осторожнее автомобилистам. Их просят оставлять машины в гаражах и на закрытых стоянках.

Также кузбассовцам рекомендуют отключать электроприборы во избежание их аварийной работы в грозу.