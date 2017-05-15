«Меч короля Артура» стал главным кассовым провалом года

За первые четыре дня после премьеры один из самых ожидаемых фильмов 2017 года «Меч короля Артура» собрал в прокате 14,7 $ миллионов, сообщает портал DTF. При этом фильму пророчили не мене 25 $ миллионов, уточняет издание. Бюджет картины составляет 175 $ миллионов. По прогнозам прокатчиков, киностудия Warner Bros. потеряет на картине Гая Ричи не менее 100 миллионов.

Среди причин провала называют многочисленные переносы премьеры — «Меч короля Артура» должен был выйти в сентябре 2016 года, потом в феврале 2017-го, потом в марте 2017-го и потом в мае 2017-го. Вместо усиления зрительского интереса это вызвало обратный эффект. Также специалисты отмечают неумение Ричи снимать фэнтезийные блокбастеры и тот факт, что режиссёрская версия оказалась в итоге укороченной на 1,5 часа, ради большего количества показов в кинотеатрах.

Согласно прогнозам, наибольшие потери от провала понесёт репутация исполнителя роли Артура Чарли Ханнема. Режиссёр Гай Ричи наверняка вернёт себе доброе имя после премьеры третьей части «Шерлока Холмса», а Warner Bros. возместит убытки после выхода в свет фильмов «Чудо-женщина», «Дюнкерк», «Оно» и «Лига справедливости».

Подробную рецензию на фильм «Меч короля Артура» вы можете прочитать в разделе «Кинопрокат» на Сибдепо.