Мединский представил в Москве новый учебник военной истории России

Накануне в рамках книжного фестиваля Красной площади министр культуры РФ Владимир Мединский представил новый учебник «Военная история России». Он правил текст нового школьного пособия.

«Хорошая книга, написанная группой учёных, я имел честь выступить в качестве редактора, скажем так, придумал эту идею и правил текст. Книга прошла цензурный комитет и рекомендована в качестве пособия для дополнительного чтения, углублённого изучения истории в средней школе с шестого по 11-й класс», — цитирует РИА Новость заявление Мединского.

Министр культуры РФ надеется, что этот учебник будет интересен не только мальчикам, но и девочкам.

Школьный учебник «Военная история России» выпущен в прошлом году издательским домом «Просвещение» при поддержке Российского военно-исторического общества. Учебное пособие подготовили по поручению президента России Владимира Путина на первом съезде Российского военно-исторического общества в марте 2013 года.