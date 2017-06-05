Новости
Россия и Мир
Министр культуры РФ представил новый учебник «Военная история России»

Мединский представил в Москве новый учебник военной истории России

Министр культуры РФ стал редактором нового школьного пособия.

Накануне в рамках книжного фестиваля Красной площади министр культуры РФ Владимир Мединский представил новый учебник «Военная история России». Он правил текст нового школьного пособия.

«Хорошая книга, написанная группой учёных, я имел честь выступить в качестве редактора, скажем так, придумал эту идею и правил текст. Книга прошла цензурный комитет и рекомендована в качестве пособия для дополнительного чтения, углублённого изучения истории в средней школе с шестого по 11-й класс», — цитирует РИА Новость заявление Мединского.

Министр культуры РФ надеется, что этот учебник будет интересен не только мальчикам, но и девочкам.

Школьный учебник «Военная история России» выпущен в прошлом году издательским домом «Просвещение» при поддержке Российского военно-исторического общества. Учебное пособие подготовили по поручению президента России Владимира Путина на первом съезде Российского военно-исторического общества в марте 2013 года.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.kremlin.ru

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Разноцветная радость в небе: кемеровчане запустили тысячу светящихся шаров

В парке «Антошка» встретились более 700 человек, чтобы «зажечь» над городом новые звёзды
Гид

Качай легко: 10 фактов о мобильном интернете

Есть ли жизнь после того, как закончится трафик?
Гид

Где в Кузбассе пообщаться с животными

Сибдепо собрал 8 мест, где можно избавиться от плохого настроения
Чтиво

«Учимся жить»: как в Кемерове помогают детям из неблагополучных семей

Как прошёл праздник в центре "Маленький принц"

Сегодня в Кемерове

Популярное